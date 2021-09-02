Стало известно, когда в России могут запретить одноразовую пластиковую посуду

В России запрет на производство одноразовых пластиковых товаров и упаковки может быть введён через два года. Об этом заявил глава компании "Российский экологический оператор" (РЭО) Денис Буцаев.

На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) он пояснил, что этот срок нужен для налаживания производства более экологичных товаров, которые придут на смену пластику.

"В пределах нескольких лет, мы уверены, что мощности соответствующие могут быть созданы. Около двух лет", — приводит ТАСС слова Буцаева.