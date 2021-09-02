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Врач назвала напитки, опасные для переболевших ковидом

В каком питье можно себе не отказывать, говорит доктор, так это зелёный чай. Он поможет после CoViD-19 укрепить стенки сосудов.

2 сентября, 01:10
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

От кофе и крепкого чёрного чая после перенесённого CoViD-19 лучше первое время воздержаться — чревато тахикардией. Такой совет дала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Бабаликашвили. Доктор объяснила, что после ковида и так возможна одышка, а если сердцебиение чаще, дышать станет ещё тяжелее.

"Поэтому, независимо от сложности и тяжести заболевания, после ковида на какой-то период — на 2-3 месяца — желательно вообще воздержаться от кофе и крепкого чая", — посоветовала кандидат медицинских наук в интервью радио Sputnik.

Вводить эти напитки в рацион вновь следует с большой осторожностью — по 1-2 чашки в день, и то некрепкой концентрации. А вот в употреблении зелёного чая после CoViD-19 можно себе не отказывать — он содержит вещества, которые прекрасно воздействуют на тонус сосудов.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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