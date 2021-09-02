Врач назвала напитки, опасные для переболевших ковидом

От кофе и крепкого чёрного чая после перенесённого CoViD-19 лучше первое время воздержаться — чревато тахикардией. Такой совет дала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Бабаликашвили. Доктор объяснила, что после ковида и так возможна одышка, а если сердцебиение чаще, дышать станет ещё тяжелее.

"Поэтому, независимо от сложности и тяжести заболевания, после ковида на какой-то период — на 2-3 месяца — желательно вообще воздержаться от кофе и крепкого чая", — посоветовала кандидат медицинских наук в интервью радио Sputnik.

Вводить эти напитки в рацион вновь следует с большой осторожностью — по 1-2 чашки в день, и то некрепкой концентрации. А вот в употреблении зелёного чая после CoViD-19 можно себе не отказывать — он содержит вещества, которые прекрасно воздействуют на тонус сосудов.