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Нарезающий круги над Новосибирском самолёт напугал горожан

Воздушное судно оставляет за собой след, из которого на небе уже сложилась настоящая картина.

2 сентября, 01:39
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

В небе над Новосибирском кружит самолёт, оставляя после себя круги в небе. Его заметили рано утром, около 7 часов (3 часа мск). Многие горожане обеспокоены такими действиями экипажа.

"Шёл утром на работу и вот такую картину наблюдал", — пишет в социальных сетях житель города и делится снимками кругов в небе.

Как пишет издание ngs.ru, предположительно, это самолёт Boeing 747 авиакомпании Cargolux. Он следует из города Чжэнчжоу в столицу Люксембурга.

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А летевший в Барнаул самолёт недавно экстренно вернулся в аэропорт Сургута. На борту воздушного судна находилось 47 пассажиров, двое из которых были несовершеннолетними.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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