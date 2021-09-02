Нарезающий круги над Новосибирском самолёт напугал горожан

В небе над Новосибирском кружит самолёт, оставляя после себя круги в небе. Его заметили рано утром, около 7 часов (3 часа мск). Многие горожане обеспокоены такими действиями экипажа.

"Шёл утром на работу и вот такую картину наблюдал", — пишет в социальных сетях житель города и делится снимками кругов в небе.

Как пишет издание ngs.ru, предположительно, это самолёт Boeing 747 авиакомпании Cargolux. Он следует из города Чжэнчжоу в столицу Люксембурга.