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США призвали союзников избегать крупных сделок с Россией в сфере обороны

Одним из партнёров Штатов, кому уже пригрозили санкциями, стала являющаяся членом НАТО Турция.

2 сентября, 02:52
<p>Фото © Минобороны РФ</p>

Фото © Минобороны РФ

Соединённые Штаты обратились к своим союзникам с призывом избегать крупных сделок с Россией в оборонной сфере. Об этом заявили в Госдепе, комментируя соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Саудовской Аравией.

"Мы продолжаем призывать всех наших партнёров и союзников избегать крупных новых сделок с российским оборонным сектором, что мы дали ясно понять с помощью <...> закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA)", — приводит РИА "Новости" слова представителя Госдепартамента США.

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Этот закон позволяет Белому дому вводить санкции против других стран за покупку российского вооружения. Так, Лайф рассказывал, что США пригрозили Турции санкциями за приобретение военной техники у России.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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