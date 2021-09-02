США призвали союзников избегать крупных сделок с Россией в сфере обороны
Одним из партнёров Штатов, кому уже пригрозили санкциями, стала являющаяся членом НАТО Турция.
Фото © Минобороны РФ
Соединённые Штаты обратились к своим союзникам с призывом избегать крупных сделок с Россией в оборонной сфере. Об этом заявили в Госдепе, комментируя соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Саудовской Аравией.
"Мы продолжаем призывать всех наших партнёров и союзников избегать крупных новых сделок с российским оборонным сектором, что мы дали ясно понять с помощью <...> закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA)", — приводит РИА "Новости" слова представителя Госдепартамента США.
Этот закон позволяет Белому дому вводить санкции против других стран за покупку российского вооружения. Так, Лайф рассказывал, что США пригрозили Турции санкциями за приобретение военной техники у России.
Комментариев: 0