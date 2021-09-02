США призвали союзников избегать крупных сделок с Россией в сфере обороны

Соединённые Штаты обратились к своим союзникам с призывом избегать крупных сделок с Россией в оборонной сфере. Об этом заявили в Госдепе, комментируя соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Саудовской Аравией.

"Мы продолжаем призывать всех наших партнёров и союзников избегать крупных новых сделок с российским оборонным сектором, что мы дали ясно понять с помощью <...> закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA)", — приводит РИА "Новости" слова представителя Госдепартамента США.