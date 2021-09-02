Сменился лидер в списке самых дорогих городов мира

Китайский Шанхай занял первое место рейтинга самых дорогих городов мира в 2020 году, на втором месте оказался Токио, а бывший лидер Гонконг сместился на третье место. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчёт банковской компании Julius Baer.

Согласно результатам исследования, самым дорогим регионом мира стала Азия, чему поспособствовало стремительное восстановление экономики после пандемии. А самым дорогим городом стал Шанхай, так как там в 2020 году цены увеличились на шесть процентов, авиабилеты бизнес-класса подорожали на 82 процента, а цены на номера в отелях — на 15 процентов.

Также в отчёте приведён расчёт индекса потребительских цен, который охватил 20 самых популярных предметов роскоши в 25 городах планеты. В настоящее время в мире моден здоровый образ жизни, поэтому некоторые критерии оценки в исследовании 2021 года были изменены. Личных тренеров, свадебные банкеты, ботокс и пианино заменили велосипеды, беговые дорожки, медицинское страхование и техника. В список наиболее обеспеченных городов вошли также Монако, Тайбэй, Цюрих, Париж, Лондон, Сингапур и Нью-Йорк. Состоятельных людей коронавирус сделал ещё богаче.

Мир перешёл в онлайн, и люди стали пользоваться интернетом почти для любых целей, поэтому особенно выиграла технологическая индустрия. А вот мировой рост цен на роскошный образ жизни составил всего один процент, причиной этому стало осознанное потребление. Эксперты считают, что эта тенденция может подтолкнуть производителей к более справедливому ценообразованию.