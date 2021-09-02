Финансисты перечислили валюты, которые скоро исчезнут

Валюты пропадают или с государством, или при формировании общего экономического пространства. В настоящее время в мире нет тенденции к этому, однако гиперинфляция может негативно повлиять на некоторые национальные платёжные средства. Об этом рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

По словам экономиста, от гиперинфляции может, к примеру, пострадать зимбабвийский доллар, хождение которого прекратилось почти на десятилетие, и только в 2019 году он вернулся в оборот. Однако сейчас валюта снова находится под угрозой. Сильнейшее обесценивание валюты может ожидать и Афганистан. Национальная валюта страны — афгани — после смены власти стремительно подешевела.

"При сохранении подобной ситуации в экономике валюта Афганистана рискует очень скоро по факту превратиться в фантик", — прогнозирует специалист.

Однако, как отметил Русецкий, такое с валютами происходит редко. Наличие собственных денежных знаков обеспечивает суверенный статус государству, а провал национальных валют обычно является признаком несостоявшегося государства.

Специалист добавил, что способствуют развитию валютного кризиса в развивающихся странах высокая инфляция и постоянное увеличение обязательств (долг/ВВП). Так как кризис является цикличным и случается каждые 10–15 лет, то, по прогнозам аналитиков, он вновь может начаться в 2022–23 годах.