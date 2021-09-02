В России дан старт прививочной кампании против гриппа

В России объявлен старт прививочной кампании против гриппа. Об этом объявила на Восточном экономическом форуме глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что по состоянию на 2 сентября ситуация по заболеваемости гриппом в стране стабильная.

"Сегодня уже в пятый раз на стенде Роспотребнадзора мы объявляем старт кампании вакцинации против гриппа в Российской Федерации", — сказала Попова на ВЭФ.

Несмотря на стабильность ситуации с гриппом, отметила глава ведомства, всё же регистрируются случаи заражения вирусом гриппа группы А H3N2. И это "не самый лучший прогностический признак", подчеркнула она. С 1996 года, когда впервые началась вакцинация против гриппа, заболеваемость в РФ этим вирусом снизилась почти в 200 раз.

Роспотребнадзор рекомендовал регионам привить не менее 60% населения от гриппа и не менее 75% лиц из групп риска. В целом в кампанию должны быть вовлечены более 87 миллионов человек. Пункт вакцинации от гриппа открылся и на стенде ВЭФ, где могут привиться все желающие.