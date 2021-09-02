Астероиды размерами с мост и два небоскрёба приближаются к Земле

Большие астероиды размером с мост и небоскрёб в Америке приблизятся к Земле в сентябре. 22 сентября мимо планеты должен пролететь 2021 NY1, его сравнивают с мостом Золотые Ворота в Сан-Франциско, высота которого 227 метров. А 9 сентября приблизится 2010 RJ53. Он примерно в два раза больше, чем 102-этажный небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.

Несмотря на внушительные размеры космических тел, их столкновение с Землёй маловероятно, пишет Cursorinfo, — в ближайшие 100 лет на Землю вообще ничего крупного не упадёт. Тем не менее опасность всё ещё существует, поскольку астероиды могут изменить траекторию полёта. Такое столкновение — одно из наихудших возможных стихийных бедствий, которые могут случиться с планетой, так как человечество не в состоянии с ними бороться, пишет издание. Именно поэтому астрономы во всём мире работают над мониторингом всех ближайших астероидов и вычислением их траектории, чтобы увидеть угрозу заранее.