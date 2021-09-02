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Астероиды размерами с мост и два небоскрёба приближаются к Земле

Человечество пока ничего не может противопоставить опасности столкновения планеты с такими космическими телами.

2 сентября, 03:36
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Большие астероиды размером с мост и небоскрёб в Америке приблизятся к Земле в сентябре. 22 сентября мимо планеты должен пролететь 2021 NY1, его сравнивают с мостом Золотые Ворота в Сан-Франциско, высота которого 227 метров. А 9 сентября приблизится 2010 RJ53. Он примерно в два раза больше, чем 102-этажный небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.

Несмотря на внушительные размеры космических тел, их столкновение с Землёй маловероятно, пишет Cursorinfo, — в ближайшие 100 лет на Землю вообще ничего крупного не упадёт. Тем не менее опасность всё ещё существует, поскольку астероиды могут изменить траекторию полёта. Такое столкновение — одно из наихудших возможных стихийных бедствий, которые могут случиться с планетой, так как человечество не в состоянии с ними бороться, пишет издание. Именно поэтому астрономы во всём мире работают над мониторингом всех ближайших астероидов и вычислением их траектории, чтобы увидеть угрозу заранее.

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Ранее Лайф писал, откуда взялся "угрожающий" Земле астероид 2016 AJ193. Это довольно крупное космическое тело — диаметром около 1,4 километра. В случае падения на планету оно бы вызвало катастрофу.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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