НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Минтруда назвали размер материнского капитала в 2022 году

По сравнению с текущим годом он увеличится примерно на 20 тысяч рублей. Сохранится разница выплат на первого и второго ребёнка.

2 сентября, 03:40
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В следующем году материнский капитал за первого ребёнка составит 503 тысячи рублей, за второго — 665 тысяч. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, такие суммы предусмотрены в проекте бюджета Пенсионного фонда России.

"Размер материнского капитала в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребёнка и 665 009 рублей на второго ребёнка", — приводит РИА "Новости" слова Котякова на полях Восточного экономического форума.

Если же семья ранее получала маткапитал на первого ребёнка, доплата на второго будет 161 772 рубля. В этом году сумма выплаты на первого ребёнка составляет 483,8 тысячи рублей, на второго — 639,4 тысячи.

Капитал проблем: Когда государство потребует вернуть маткапитал обратно

Капитал проблем: Когда государство потребует вернуть маткапитал обратно

Ранее Лайф рассказывал, что в России предложили расширить использование маткапитала, а также упростить продажу квартир с маткапиталом.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1