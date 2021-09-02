В Минтруда назвали размер материнского капитала в 2022 году

В следующем году материнский капитал за первого ребёнка составит 503 тысячи рублей, за второго — 665 тысяч. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, такие суммы предусмотрены в проекте бюджета Пенсионного фонда России.

"Размер материнского капитала в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребёнка и 665 009 рублей на второго ребёнка", — приводит РИА "Новости" слова Котякова на полях Восточного экономического форума.