В Минтруда назвали размер материнского капитала в 2022 году
По сравнению с текущим годом он увеличится примерно на 20 тысяч рублей. Сохранится разница выплат на первого и второго ребёнка.
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В следующем году материнский капитал за первого ребёнка составит 503 тысячи рублей, за второго — 665 тысяч. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, такие суммы предусмотрены в проекте бюджета Пенсионного фонда России.
"Размер материнского капитала в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребёнка и 665 009 рублей на второго ребёнка", — приводит РИА "Новости" слова Котякова на полях Восточного экономического форума.
Если же семья ранее получала маткапитал на первого ребёнка, доплата на второго будет 161 772 рубля. В этом году сумма выплаты на первого ребёнка составляет 483,8 тысячи рублей, на второго — 639,4 тысячи.
Ранее Лайф рассказывал, что в России предложили расширить использование маткапитала, а также упростить продажу квартир с маткапиталом.
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