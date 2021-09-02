Капитал проблем: Когда государство потребует вернуть маткапитал обратно Большинство россиян предпочитает использовать материнский капитал на приобретение жилья. Но иногда сделки с недвижимостью могут стать основанием для возврата маткапитала государству. 1 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

С нынешнего года установлен новый размер материнского капитала за первого ребёнка, родившегося после 1 января 2020 года, — он составляет 483 881 рубль. А если позже появился второй ребёнок (в том числе усыновленный), то государство выплачивает 155 550 рублей. Для тех семей, в которых уже есть дети, но родители ранее не пользовались правом на материнский капитал, установлено, что при рождении второго и третьего ребёнка после 1 января 2020 года им положена выплата в 639 431 рубль.

Конечно, большинству россиян эти суммы не позволяют оплатить приобретение нового жилья полностью, но дают возможность существенно сэкономить на его покупке, поэтому в основном граждане тратят материнский капитал на улучшение жилищных условий: покупают недвижимость или гасят с его помощью ипотеку. Правда, о том, что для законного использования материнского капитала нужно выполнить ряд условий, многие его получатели вовсе не задумываются. Деньги, предоставленные государством, некоторыми гражданами воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Однако на самом деле это не так. Меры господдержки строго контролируются уполномоченными органами, и есть случаи, когда маткапитал приходится возвращать.

Долевая собственность

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Михаил и Ирина купили квартиру в Москве в 2019 году. Для приобретения недвижимости они использовали материнский капитал, предоставленный им на двух малолетних детей. Согласно условиям Пенсионного фонда России (ПФР), который перечислял маткапитал, родители должны были в течение полугода выделить доли всем членам семьи, включая детей, но Михаил и Ирина этого не сделали, а ПФР на нарушение обязательства тогда внимания не обратил. В январе 2021-го в семье Ирины и Михаила родился третий ребёнок, и они решили улучшить свои жилищные условия, продав имеющуюся квартиру и купив другую — большей площади. Когда стало очевидно, что средств, которые могут появиться от продажи имеющейся недвижимости, для покупки новой квартиры всё равно не хватит, Михаил и Ирина обратились в банк за ипотекой. Кредит молодым людям на новое жильё был одобрен, но с условием, что они до получения денежных средств оформят имеющуюся у них квартиру в общую долевую собственность всех членов семьи, включая и третьего ребёнка, а после этого получат согласие органов опеки на улучшение жилищных условий детей. Вот как раз с разрешением органов опеки и возникли трудности. Дело в том, что новая квартира, которую планировали приобрести Михаил и Ирина, хотя была большей площади и объективно стоила дороже, но по кадастровому учёту числилась дешевле продаваемого жилья, поэтому органы опеки сочли, что данная сделка ухудшает положение детей, и своего разрешения не дали. Тогда молодые люди решили вообще не связываться с кредитными деньгами и заняли недостающую сумму у родственников, после чего приобрели новую квартиру без выделения долей детям в своей прошлой недвижимости и без согласия органов опеки. Решив получить материнский капитал на третьего ребёнка и этими средствами частично погасить родственный заём, Михаил и Ирина обратились в ПФР, но, как только деньги были им переведены, молодые люди получили судебный иск, поданный прокуратурой, которая сочла, что действия Михаила и Ирины противоречат закону — а значит, они должны вернуть в ПФР полученный ими маткапитал за третьего ребёнка.

— К сожалению, скорее всего, молодых людей действительно обяжут вернуть материнский капитал, выплаченный им на третьего ребёнка, — считает заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин. — Ведь Михаил и Ирина своими действиями нарушили положения закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Помимо возврата маткапитала суд может ещё взыскать с них административный штраф и запретить дальнейшее участие в программе госпомощи, то есть деньги на третьего ребёнка они больше не получат.

Тупик с застройщиком

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Ещё одна ситуация, когда материнский капитал пришлось вернуть, произошла весной этого года у петербуржцев Александра и Насти. Они, используя материнский капитал, приобрели квартиру в строящемся доме по договору долевого участия, когда их дочери было четыре месяца. Застройщик обещал скорую сдачу дома в эксплуатацию, но этого не произошло в течение года. Тогда молодые люди, не желая арендовать квартиру и ждать завершения строительства, переуступили свои права на новостройку другому человеку, а на вырученные деньги хотели приобрести такую недвижимость, чтобы в ней сразу можно было жить. Но застройщик, который контролировал сделку по переуступке прав, вернул материнский капитал, вложенный в своё время Александром и Настей в цену покупки строящейся недвижимости, обратно в ПФР. Молодые люди обратились в суд, но тот решил, что действия застройщика были правомерными. Правда, при этом суд напомнил, что они могут повторно претендовать на материнский капитал.

— Скорее всего, вынося решение по иску Александра и Насти, суд руководствовался положениями закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", — считает адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. — В данном нормативном акте теперь предусмотрена возможность повторного использования маткапитала в случае расторжения договора участия в долевом строительстве. Однако это возможно, только если сделка была проведена через специальные счета — эскроу.

Обнальные схемы

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Однако помимо ситуаций, при которых возврат материнского капитала произошёл в связи с нарушением закона по его незнанию, встречаются случаи, когда некоторые россияне идут на поводу у мошенников, обещающих быстрое обналичивание маткапитала за весьма умеренный процент.

По факту все случаи мошенничества с материнским капиталом построены на одной из двух схем — это продажа недвижимости по завышенной цене либо фиктивная сделка.

В случае с завышенным ценником обычно речь идёт о ветхой квартире, едва пригодной для жилья, которая тем не менее по документам продаётся втридорога. После оформления сделки и получения маткапитала продавец, забрав заранее оговорённую долю, остальное передаёт покупателю в виде наличных. А в ситуации с фиктивной сделкой, как правило, обналичивание материнского капитала происходит после перепродажи недвижимости между родственниками. На деле никакого реального перехода собственности не происходит: жильцы никуда не выезжают, деньги между ними могут вообще не передаваться.

В обоих случаях действия участников таких схем могут быть квалифицированы как мошенничество, и тут речь идёт не только о возврате материнского капитала назад в ПФР, но и о вполне реальных сроках заключения.

Авторы Максим Греков