В "Векторе" пообещали скорый выход "Эпиваккороны-Н" в гражданский оборот

Новая российская вакцина "Эпиваккорона-Н" может выйти в гражданский оборот уже в самое ближайшее время. Об этом заявила замруководителя НИИ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Татьяна Непомнящих.

"Как только будут наработаны серии нами и нашими индустриальными партнёрами, Росздравнадзор даст разрешение на выход серии в гражданский оборот. В ближайшее время она должна выйти в оборот", — рассказала она в беседе с ТАСС.