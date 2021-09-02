В "Векторе" пообещали скорый выход "Эпиваккороны-Н" в гражданский оборот
Новый антиковидный препарат был зарегистрирован российским Минздравом на прошлой неделе.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Новая российская вакцина "Эпиваккорона-Н" может выйти в гражданский оборот уже в самое ближайшее время. Об этом заявила замруководителя НИИ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Татьяна Непомнящих.
"Как только будут наработаны серии нами и нашими индустриальными партнёрами, Росздравнадзор даст разрешение на выход серии в гражданский оборот. В ближайшее время она должна выйти в оборот", — рассказала она в беседе с ТАСС.
Напомним, что новейшая антиковидная вакцина "Эпиваккорона-Н" была зарегистрирована российским Минздравом 26 августа. Как отмечалось, препарат разработан на основе пептидных антигенов и будет выпускаться в шприц-дозах. В "Векторе" объяснили, что разницы для пациента между старой "Эпиваккороной" и новой не будет, однако новый способ синтезирования действующих веществ второй поможет нарастить объёмы производства препарата в условиях растущего спроса.
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