Мантуров заявил об отсутствии дефицита вакцин от ковида в России

"Сейчас дефицита точно нет никакого в регионах. Общий объём в остатках на вчерашние сутки — порядка 15 миллионов доз в разных стадиях, часть доставленных, часть на хранении, часть в транзите", — цитирует Мантурова RT .

Он отметил, что Россия ввела в оборот более 70 миллионов полных доз разных вакцин от коронавируса, преимущественно "Спутника". Только в августе было произведено 37,5 миллиона полных доз препаратов.

А ранее Лайф писал, что в центре Чумакова назвали сроки разработки вакцины от штамма коронавируса "дельта". Там отметили, что необходимо пройти весь тот путь, который мы прошли с предыдущим штаммом — с "альфой". То есть научиться его культивировать, выращивать, "пропассировать" не менее семи раз, чтобы достичь определённой стабильности жизни этого штамма, после чего он может стать основой для препарата.