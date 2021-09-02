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Мантуров заявил об отсутствии дефицита вакцин от ковида в России

Он напомнил, что РФ ввела в оборот более 70 миллионов полных доз препаратов от данного заболевания.

2 сентября, 08:22
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей

Недостатка вакцин от коронавируса в российских регионах нет, заявил глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на полях Восточного экономического форума.

"Сейчас дефицита точно нет никакого в регионах. Общий объём в остатках на вчерашние сутки — порядка 15 миллионов доз в разных стадиях, часть доставленных, часть на хранении, часть в транзите", — цитирует Мантурова RT.

Он отметил, что Россия ввела в оборот более 70 миллионов полных доз разных вакцин от коронавируса, преимущественно "Спутника". Только в августе было произведено 37,5 миллиона полных доз препаратов.

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А ранее Лайф писал, что в центре Чумакова назвали сроки разработки вакцины от штамма коронавируса "дельта". Там отметили, что необходимо пройти весь тот путь, который мы прошли с предыдущим штаммом — с "альфой". То есть научиться его культивировать, выращивать, "пропассировать" не менее семи раз, чтобы достичь определённой стабильности жизни этого штамма, после чего он может стать основой для препарата.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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