Косметолог назвала способ увеличить эффективность патчей для глаз
По словам специалиста, такое средство можно использовать и на других участках лица, где формируются морщины.
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В последние годы популярность косметических патчей сильно выросла. Это объясняется их эффективностью против морщин и тёмных кругов под глазами. Однако муцин, содержащийся в таких патчах, не имеет возможности глубоко проникать в кожу, поэтому специалисты советуют использовать дополнительные средства.
Как рассказала главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии подмосковного Минздрава Наталья Махнева, эффективность патчей связана с их прохладной средой, но для того, чтобы муцин проникал глубже в кожу, необходимо также использовать коллоидное золото, которое ещё больше помогает снизить отёчность.
"Оно помогает глубокому проникновению химических веществ, способствует снижению отёка, уменьшению мелких морщин", — рассказала она в беседе с телеканалом "360".
Махнева также добавила, что косметические патчи можно использовать не только под глазами, но и на других участках лица, где появляются морщины.
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