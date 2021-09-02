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Косметолог назвала способ увеличить эффективность патчей для глаз

По словам специалиста, такое средство можно использовать и на других участках лица, где формируются морщины.

2 сентября, 09:09
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В последние годы популярность косметических патчей сильно выросла. Это объясняется их эффективностью против морщин и тёмных кругов под глазами. Однако муцин, содержащийся в таких патчах, не имеет возможности глубоко проникать в кожу, поэтому специалисты советуют использовать дополнительные средства.

Как рассказала главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии подмосковного Минздрава Наталья Махнева, эффективность патчей связана с их прохладной средой, но для того, чтобы муцин проникал глубже в кожу, необходимо также использовать коллоидное золото, которое ещё больше помогает снизить отёчность.

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"Оно помогает глубокому проникновению химических веществ, способствует снижению отёка, уменьшению мелких морщин", — рассказала она в беседе с телеканалом "360".

Махнева также добавила, что косметические патчи можно использовать не только под глазами, но и на других участках лица, где появляются морщины.

Ранее Лайф перечислял опасные заболевания, которые можно диагностировать по лицу.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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