Косметолог назвала способ увеличить эффективность патчей для глаз

В последние годы популярность косметических патчей сильно выросла. Это объясняется их эффективностью против морщин и тёмных кругов под глазами. Однако муцин, содержащийся в таких патчах, не имеет возможности глубоко проникать в кожу, поэтому специалисты советуют использовать дополнительные средства.

Как рассказала главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии подмосковного Минздрава Наталья Махнева, эффективность патчей связана с их прохладной средой, но для того, чтобы муцин проникал глубже в кожу, необходимо также использовать коллоидное золото, которое ещё больше помогает снизить отёчность.

"Оно помогает глубокому проникновению химических веществ, способствует снижению отёка, уменьшению мелких морщин", — рассказала она в беседе с телеканалом "360".