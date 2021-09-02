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"Пацаны, я могу загадывать желание": Михаил Шуфутинский рассказал об истории создания своего хита "Третье сентября"

Песня, которая была написана больше 25 лет назад, до сих пор остаётся популярной среди всех поколений.

2 сентября, 09:07
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/mikhail.shufutinsky/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Михаил Шуфутинский</a></p>

Фото © Instagram / Михаил Шуфутинский

Хит Михаила Шуфутинского "Третье сентября", который успел полюбиться и пожилым, и молодым, появился во время гастролей артиста. Об истории создания композиции он рассказал в беседе с телеканалом "Звезда".

"Третье сентября" написали Игорь Николаев и Игорь Крутой. Мы на гастролях стояли на лесенке какого-то театра. Я между двумя Игорями говорю: "Пацаны, я могу загадывать желание. Вы для меня напишите песню, а я её спою". Вот и появилась песня "Третье сентября". С тех пор прошло больше 25 лет. Песню любят: молодёжь всё больше к ней подключается, пожилые без неё жить не могут", рассказал музыкант.

"Я же тоже хорош". Шуфутинский объяснил Лайфу популярность его песни "Третье сентября"

"Я же тоже хорош". Шуфутинский объяснил Лайфу популярность его песни "Третье сентября"

Ранее Юрий Лоза пожаловался на популярность Шуфутинского из-за песни "Третье сентября". По его мнению, лучше было бы петь про сентябрь в целом или даже про осень.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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