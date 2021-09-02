Хит Михаила Шуфутинского "Третье сентября", который успел полюбиться и пожилым, и молодым, появился во время гастролей артиста. Об истории создания композиции он рассказал в беседе с телеканалом "Звезда" .

"Третье сентября" написали Игорь Николаев и Игорь Крутой. Мы на гастролях стояли на лесенке какого-то театра. Я между двумя Игорями говорю: "Пацаны, я могу загадывать желание. Вы для меня напишите песню, а я её спою". Вот и появилась песня "Третье сентября". С тех пор прошло больше 25 лет. Песню любят: молодёжь всё больше к ней подключается, пожилые без неё жить не могут", — рассказал музыкант.