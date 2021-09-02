Лайф узнал о ДТП в Омске, где прохожие толпой подняли "газель" и вытащили людей
Водитель кроссовера попыталась извиниться перед одним из пострадавших пассажиров.
Очевидцы рассказали Лайфу об обстоятельствах ДТП с перевернувшейся маршруткой в Омске. Видео © LIFE
В Омске водители и прохожие помогли пострадавшим в ходе ДТП с маршруткой, в которую влетел кроссовер. Лайф пообщался с очевидцами произошедшего и узнал подробности.
Со слов одного из свидетелей аварии, Николая, пассажирская "газель" ехала по крайней левой полосе и пересекла светофор на зелёный цвет. Он подтвердил информацию, что автоледи на авто "Мицубиси-Аутлендер" резко вылетела на красный и врезалась в маршрутку. Из пострадавших двое человек были в тяжёлом состоянии: парень с переломом правой руки и черепно-мозговой травмой, а также девушка в шоковом состоянии без чувствительности ног. Николай доставил в больницу трёх других пострадавших женщин.
Мы остановились, и я сразу побежал к капоту "газели", так как "газель" после опрокидывания не заглохла. Из-под капота тёк антифриз, мы сразу сломали капот, обесточили "газель", попутно людей вытаскивали через люк в крыше. Одного парня достать не смогли, он сидел у окна в предпоследнем ряду. Машину оперативно поставили на колёса, затем парня достали через заднюю дверь
Николай, очевидец ДТП
Один из пассажиров маршрутки, Даниил, уточнил, что после аварии девушка, управлявшая кроссовером, подошла к нему и начала извиняться. У мужчины во время удара "рука вылетела наружу", а "газель" упала прямо ему на конечность. Другой пассажир, по имени Антон, рассказал Лайфу, как выбивал люк на верхней части маршрутки. Это не сразу получилось сделать, но мужчине помогли очевидцы.
Напомним, ДТП произошло накануне вечером. Как рассказали Лайфу в омском управлении МВД РФ, водитель автомобиля "Мицубиси-Аутлендер" вылетел на перекрёсток, минуя красный сигнал светофора, и врезался в маршрутку, в салоне которой находилось 12 пассажиров. От удара автобус опрокинулся.
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