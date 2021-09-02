Лайф узнал о ДТП в Омске, где прохожие толпой подняли "газель" и вытащили людей

Очевидцы рассказали Лайфу об обстоятельствах ДТП с перевернувшейся маршруткой в Омске. Видео © LIFE

В Омске водители и прохожие помогли пострадавшим в ходе ДТП с маршруткой, в которую влетел кроссовер. Лайф пообщался с очевидцами произошедшего и узнал подробности.

Со слов одного из свидетелей аварии, Николая, пассажирская "газель" ехала по крайней левой полосе и пересекла светофор на зелёный цвет. Он подтвердил информацию, что автоледи на авто "Мицубиси-Аутлендер" резко вылетела на красный и врезалась в маршрутку. Из пострадавших двое человек были в тяжёлом состоянии: парень с переломом правой руки и черепно-мозговой травмой, а также девушка в шоковом состоянии без чувствительности ног. Николай доставил в больницу трёх других пострадавших женщин.

Мы остановились, и я сразу побежал к капоту "газели", так как "газель" после опрокидывания не заглохла. Из-под капота тёк антифриз, мы сразу сломали капот, обесточили "газель", попутно людей вытаскивали через люк в крыше. Одного парня достать не смогли, он сидел у окна в предпоследнем ряду. Машину оперативно поставили на колёса, затем парня достали через заднюю дверь Николай, очевидец ДТП

Один из пассажиров маршрутки, Даниил, уточнил, что после аварии девушка, управлявшая кроссовером, подошла к нему и начала извиняться. У мужчины во время удара "рука вылетела наружу", а "газель" упала прямо ему на конечность. Другой пассажир, по имени Антон, рассказал Лайфу, как выбивал люк на верхней части маршрутки. Это не сразу получилось сделать, но мужчине помогли очевидцы.