В Барнауле 11-летний мальчик исчез после школьной линейки 1 сентября. Поисковый отряд "Лиза алерт" по Алтайскому краю опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" пост о том, что Никита ушёл в школу и не вернулся.

"Помогите найти ребёнка… 11 лет (2010 года рождения), город Барнаул, Алтайский край. Первого сентября 2021 года не вернулся из школы… Может находиться в вашем районе", — говорится в сообщении.

Известно, что рост мальчика — 130 сантиметров, телосложение — худощавое, волосы — светлые, короткие. Был одет в тёмно-синий свитер, белую рубашку, тёмно-синие брюки, чёрные туфли. У Никиты с собой был чёрный школьный рюкзак. По данным волонтёров, в 14:00 по местному времени Никита вышел из лицея на улице Антона Петрова, однако домой он так и не вернулся.