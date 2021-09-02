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Монеточка вновь не явилась в суд по иску Костюшкина

Артист требует у певицы 900 тысяч рублей за плагиат его песни "Женщина, я не танцую".

2 сентября, 08:22
<p>Фото © instagram.com/ <strong style="font-weight: bold;"><a href="https://www.instagram.com/p/COQ0BiHhMJB/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">monetochkaliska</a> / </strong><a href="https://www.instagram.com/p/CIh9CNfjKof/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">stas_kostyushkin_official</a></p>

Фото © instagram.com/ monetochkaliska / stas_kostyushkin_official

Певица Елизавета Гырдымова, выступающая под псевдонимом Монеточка, не явилась в Чкаловский районный суд по иску бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Стаса Костюшкина об использовании его песни "Женщина, я не танцую". Ответчица пропускает заседание повторно. Первый раз она не явилась на рассмотрение дела 17 августа, в связи с чем заседание было перенесено на сегодня, 2 сентября.

Адвокат Монеточки Василий Савченко сообщил, что с исковыми требованиями сторона ответчика не согласна. По его словам, певица перепела песню Костюшкина в юмористических целях и не выступала с ней на крупных концертных площадках. У истца другая версия. Представители Костюшкина готовы предоставить суду видеозаписи выступления Монеточки на фестивалях, где она якобы исполняла эту песню, а также заявили, что певица не является пародистом, а потому юмористических целей преследовать не могла.

Напомним, что Стас Костюшкин подал в суд на Елизавету Гырдымову за то, что та якобы взяла за основу его песню "Женщина, я не танцую" при написании своей композиции "Мама, я не зигую". За плагиат артист потребовал 900 тысяч рублей.

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А ранее Монеточка объявила о решении сменить псевдоним. По словам певицы, она уже переросла своё концертное имя. Не устраивает артистку и её хорошо узнаваемая манера выступления — высоким голосом.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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