Монеточка вновь не явилась в суд по иску Костюшкина

Певица Елизавета Гырдымова, выступающая под псевдонимом Монеточка, не явилась в Чкаловский районный суд по иску бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Стаса Костюшкина об использовании его песни "Женщина, я не танцую". Ответчица пропускает заседание повторно. Первый раз она не явилась на рассмотрение дела 17 августа, в связи с чем заседание было перенесено на сегодня, 2 сентября.

Адвокат Монеточки Василий Савченко сообщил, что с исковыми требованиями сторона ответчика не согласна. По его словам, певица перепела песню Костюшкина в юмористических целях и не выступала с ней на крупных концертных площадках. У истца другая версия. Представители Костюшкина готовы предоставить суду видеозаписи выступления Монеточки на фестивалях, где она якобы исполняла эту песню, а также заявили, что певица не является пародистом, а потому юмористических целей преследовать не могла.

Напомним, что Стас Костюшкин подал в суд на Елизавету Гырдымову за то, что та якобы взяла за основу его песню "Женщина, я не танцую" при написании своей композиции "Мама, я не зигую". За плагиат артист потребовал 900 тысяч рублей.