В Кремле назвали необоснованным страх стран Прибалтики перед Россией

Страх прибалтийских стран Эстонии, Латвии и Литвы перед Россией является необоснованным и труднообъяснимым, поскольку в действительности РФ настроена на конструктивное взаимодействие. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"К сожалению, Эстония, собственно, как и Латвия, как Литва, — они совершенно необоснованно предаются какому-то труднообъяснимому чувству страха России, боязни России в связи с тем, что они считают угрозой, которая исходит от России. Это совершенно несостоятельные, необоснованные страхи", — сказал он.

Он выразил надежду, что данные страны в перспективе смогут иначе взглянуть на РФ и понять, что она была, есть и остаётся заинтересованной в налаживании двусторонних отношений.