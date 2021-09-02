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В Кремле назвали необоснованным страх стран Прибалтики перед Россией

По мнению Пескова, данные государства в перспективе смогут по-другому посмотреть на Москву и понять, что она заинтересована в налаживании двусторонних отношений.

2 сентября, 08:18

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Страх прибалтийских стран Эстонии, Латвии и Литвы перед Россией является необоснованным и труднообъяснимым, поскольку в действительности РФ настроена на конструктивное взаимодействие. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"К сожалению, Эстония, собственно, как и Латвия, как Литва, — они совершенно необоснованно предаются какому-то труднообъяснимому чувству страха России, боязни России в связи с тем, что они считают угрозой, которая исходит от России. Это совершенно несостоятельные, необоснованные страхи", — сказал он.

Он выразил надежду, что данные страны в перспективе смогут иначе взглянуть на РФ и понять, что она была, есть и остаётся заинтересованной в налаживании двусторонних отношений.

Немецкие СМИ указали на роковое заблуждение Запада насчёт России

Немецкие СМИ указали на роковое заблуждение Запада насчёт России

Ранее Лайф рассказывал, что бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о якобы "угрозе" со стороны России. Он заявил, что Польша и Прибалтика защищают "более богатые государства на Западе", не получая достаточных гарантий в ответ, и "России придётся вторгнуться в Прибалтику, чтобы немцы проснулись".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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