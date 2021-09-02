В Кремле назвали необоснованным страх стран Прибалтики перед Россией
По мнению Пескова, данные государства в перспективе смогут по-другому посмотреть на Москву и понять, что она заинтересована в налаживании двусторонних отношений.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Страх прибалтийских стран Эстонии, Латвии и Литвы перед Россией является необоснованным и труднообъяснимым, поскольку в действительности РФ настроена на конструктивное взаимодействие. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"К сожалению, Эстония, собственно, как и Латвия, как Литва, — они совершенно необоснованно предаются какому-то труднообъяснимому чувству страха России, боязни России в связи с тем, что они считают угрозой, которая исходит от России. Это совершенно несостоятельные, необоснованные страхи", — сказал он.
Он выразил надежду, что данные страны в перспективе смогут иначе взглянуть на РФ и понять, что она была, есть и остаётся заинтересованной в налаживании двусторонних отношений.
Ранее Лайф рассказывал, что бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о якобы "угрозе" со стороны России. Он заявил, что Польша и Прибалтика защищают "более богатые государства на Западе", не получая достаточных гарантий в ответ, и "России придётся вторгнуться в Прибалтику, чтобы немцы проснулись".
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