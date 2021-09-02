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Известный композитор и автор сиртаки умер на 97-м году жизни

За свою жизнь он успел пройти Вторую мировую войну, побывал в концлагерях и стал лауреатом престижной международной премии.

2 сентября, 08:08
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81,_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

В Греции скончался известный композитор и автор наиболее узнаваемой греческой музыки Микис Теодоракис. Об этом сообщило Афинско-Македонское агентство новостей.

Всемирную славу музыканту принесла его композиция, которая прозвучала в фильме "Грек Зорба". Кроме того, его песни позже исполняли такие известные артисты, как "Битлз" и Эдит Пиаф.

Известный исполнитель регги Ли Перри умер на Ямайке

Известный исполнитель регги Ли Перри умер на Ямайке

В годы Второй мировой войны Теодоракис участвовал в движении сопротивления, а в годы гражданской войны в Греции был схвачен властями и отправлен в концлагерь, откуда вышел в 1949 году. В 1983-м Теодоракис стал лауреатом Международной Ленинской премии, а в прошлом году президент России Владимир Путин наградил композитора медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне".

Ранее Лайф сообщал, что в Москве на 91-м году жизни умер народный артист СССР, скрипач, дирижёр и педагог Игорь Ойстрах.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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