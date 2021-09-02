Известный композитор и автор сиртаки умер на 97-м году жизни
За свою жизнь он успел пройти Вторую мировую войну, побывал в концлагерях и стал лауреатом престижной международной премии.
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В Греции скончался известный композитор и автор наиболее узнаваемой греческой музыки Микис Теодоракис. Об этом сообщило Афинско-Македонское агентство новостей.
Всемирную славу музыканту принесла его композиция, которая прозвучала в фильме "Грек Зорба". Кроме того, его песни позже исполняли такие известные артисты, как "Битлз" и Эдит Пиаф.
В годы Второй мировой войны Теодоракис участвовал в движении сопротивления, а в годы гражданской войны в Греции был схвачен властями и отправлен в концлагерь, откуда вышел в 1949 году. В 1983-м Теодоракис стал лауреатом Международной Ленинской премии, а в прошлом году президент России Владимир Путин наградил композитора медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне".
Ранее Лайф сообщал, что в Москве на 91-м году жизни умер народный артист СССР, скрипач, дирижёр и педагог Игорь Ойстрах.
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