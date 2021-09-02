Известный композитор и автор сиртаки умер на 97-м году жизни

Всемирную славу музыканту принесла его композиция, которая прозвучала в фильме "Грек Зорба". Кроме того, его песни позже исполняли такие известные артисты, как "Битлз" и Эдит Пиаф.

В годы Второй мировой войны Теодоракис участвовал в движении сопротивления, а в годы гражданской войны в Греции был схвачен властями и отправлен в концлагерь, откуда вышел в 1949 году. В 1983-м Теодоракис стал лауреатом Международной Ленинской премии, а в прошлом году президент России Владимир Путин наградил композитора медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне".