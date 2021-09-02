Зеленский прилетел в Калифорнию на встречу с Маском и Безосом
В посольстве сообщили, что лидер Незалежной планирует побеседовать с главой Apple Тимом Куком.
Фото © Офис президента Украины
В рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Калифорнию. Как сообщила пресс-служба главы государства, к его приезду мэрию города Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага.
Фото © Telegram-канал Офиса президента Украины
"В честь приезда главы украинского государства здание мэрии города Сан-Франциско по инициативе властей штата подсветили цветами украинского флага", — заявили в пресс-службе.
Это первый визит президента Украины в Калифорнию с момента независимости страны. Посол страны в США Оксана Маркарова сообщила ранее, что в ходе рабочей поездки Зеленский планирует встретиться с американскими бизнесменами — основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском, основателем Amazon Джеффом Безосом и главой Apple Тимом Куком.
Напомним, ранее на встрече в Овальном кабинете Байден заявил Зеленскому о приверженности США суверенитету Украины на фоне "агрессии", якобы исходящей со стороны РФ. Как стало известно ранее, американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Политолог раскрыл Лайфу причины такого решения.
Комментариев: 0