Зеленский прилетел в Калифорнию на встречу с Маском и Безосом

В рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Калифорнию. Как сообщила пресс-служба главы государства, к его приезду мэрию города Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага.

Это первый визит президента Украины в Калифорнию с момента независимости страны. Посол страны в США Оксана Маркарова сообщила ранее, что в ходе рабочей поездки Зеленский планирует встретиться с американскими бизнесменами — основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском, основателем Amazon Джеффом Безосом и главой Apple Тимом Куком.