В Кремле заявили, что "Северный поток – 2" не представляет угрозу ни для кого
Говоря о готовности Вашингтона ввести новые санкции в отношении проекта, там отметили, что такая позиция не является конструктивной.
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Строительство газопровода "Северный поток – 2" в первую очередь направлено на обеспечение энергобезопасности Европы и не может представлять угрозу для какого-либо государства. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя итоги переговоров Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне.
"Проект близок к завершению, и мы надеемся, что он будет запущен и сыграет очень важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы. Это исключительно коммерческий проект, который не может представлять ни для кого никакую угрозу. Поэтому мы категорически не согласны с тезисом, что проект несёт в себе угрозу для Украины", — сказал Песков, общаясь с журналистами в кулуарах Восточного экономического форума.
Представитель Кремля подчеркнул, что вероятность новых рестрикций со стороны Вашингтона есть всегда, что вовсе не является конструктивной позицией на мировой политической арене.
Напомним, в ходе переговоров Владимира Зеленского и Джо Байдена, которые прошли в Белом доме накануне, стороны договорились о введении против "Северного потока – 2" пакета новых санкций. Украинский лидер назвал это "большой победой".
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