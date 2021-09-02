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В Кремле заявили, что "Северный поток – 2" не представляет угрозу ни для кого

Говоря о готовности Вашингтона ввести новые санкции в отношении проекта, там отметили, что такая позиция не является конструктивной.

2 сентября, 07:48
<p>Фото © <a href="https://www.nord-stream.com/ru/informatsiya-dlya-pressy/fotomaterialy/arrival-of-the-inline-inspection-tool-in-lubmin-3499/?q=&category=&year=2013" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nord Stream AG</a></p>

Фото © Nord Stream AG

Строительство газопровода "Северный поток – 2" в первую очередь направлено на обеспечение энергобезопасности Европы и не может представлять угрозу для какого-либо государства. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя итоги переговоров Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне.

"Проект близок к завершению, и мы надеемся, что он будет запущен и сыграет очень важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы. Это исключительно коммерческий проект, который не может представлять ни для кого никакую угрозу. Поэтому мы категорически не согласны с тезисом, что проект несёт в себе угрозу для Украины", — сказал Песков, общаясь с журналистами в кулуарах Восточного экономического форума.

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Представитель Кремля подчеркнул, что вероятность новых рестрикций со стороны Вашингтона есть всегда, что вовсе не является конструктивной позицией на мировой политической арене.

Напомним, в ходе переговоров Владимира Зеленского и Джо Байдена, которые прошли в Белом доме накануне, стороны договорились о введении против "Северного потока 2" пакета новых санкций. Украинский лидер назвал это "большой победой".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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