Песков заявил, что тему инфляции в стране Путин держит на личном контроле

Президент России Владимир Путин постоянно держит на личном контроле ситуацию с инфляцией в стране и обсуждает её с руководством правительства на регулярной основе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Действительно, в силу целого ряда причин, связанных с кризисными условиями, инфляция выросла. Но вместе с тем есть основания быть уверенными, что благодаря мерам, которые принимает ЦБ и правительство, уже в обозримой перспективе инфляция вернётся в заданные рамки", — сказал он.

Песков также отметил, говоря о ценах, что правительство принимает энергичные меры. Однако их рост происходит в силу мировой динамики. По его словам, долларовая инфляция высокая и "европейцы кинули в экономики триллионы", что не может не иметь последствия для России как для участника мировых экономических процессов. Однако представитель Кремля подчеркнул, что принимаемые Москвой контрмеры позволяют быть уверенными, что макроэкономическую стабильность удастся сохранить.