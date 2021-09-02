Песков: Путин примет участие в саммите G20 по Афганистану, если он состоится
По словам представителя Кремля, сейчас эта возможность проговаривается с другими странами.
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Президент России Владимир Путин примет участие в экстренном саммите G20 по Афганистану, если инициатива будет согласована. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Насколько я понимаю, итальянская сторона проговаривает это сейчас с другими странами. Перед тем как это организовать, нужно понять позиции всех остальных стран... Если до октября будет потребность для экстраординарного саммита, виртуального, то я не сомневаюсь, что, конечно, президент Путин примет участие", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией страны, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул Кабул. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. В Пентагоне в ночь на 31 августа подтвердили полный вывод войск США из Афганистана.
А до этого Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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