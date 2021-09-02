Песков: Путин примет участие в саммите G20 по Афганистану, если он состоится

Президент России Владимир Путин примет участие в экстренном саммите G20 по Афганистану, если инициатива будет согласована. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Насколько я понимаю, итальянская сторона проговаривает это сейчас с другими странами. Перед тем как это организовать, нужно понять позиции всех остальных стран... Если до октября будет потребность для экстраординарного саммита, виртуального, то я не сомневаюсь, что, конечно, президент Путин примет участие", — отметил представитель Кремля.