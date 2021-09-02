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"Дружат не для себя, а против России": В Кремле оценили итоги переговоров Зеленского и Байдена

Там обратили внимание на то, что российская тематика была одной из наиболее обсуждаемых на встрече.

2 сентября, 07:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Военная помощь Украине со стороны США, которая обсуждалась на встрече президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена, может крайне негативно сказаться на ситуации в Донецкой и Луганской республиках. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что потенциально это может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта на юго-востоке. Это очень опасно", — сказал он.

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Говоря о вероятности новых санкций в отношении "Северного потока – 2", Песков в очередной раз подчеркнул, что проект газопровода является исключительно коммерческим и несёт важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы, поэтому не может ни для кого представлять угрозу. По словам Пескова, в Кремле обратили внимание на то, что тема России была высоко в повестке американо-украинских переговоров, однако обсуждалась преимущественно со знаком "минус".

"Говоря по-простому, речь идёт об украино-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России. Это может вызывать только сожаление", — добавил Песков.

Как сообщал Лайф, на встрече в Овальном кабинете Байден заявил Зеленскому о приверженности США суверенитету Украины на фоне "агрессии", якобы исходящей со стороны РФ. Как стало известно ранее, американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Политолог раскрыл Лайфу причины такого решения.

"Не всегда в солнечной атмосфере": Зеленский дал оценку его встрече с Байденом

"Не всегда в солнечной атмосфере": Зеленский дал оценку его встрече с Байденом

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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