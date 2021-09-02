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В Кремле оценили идею о создании города-миллионника на Дальнем Востоке

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что для этого нужно объединить Владивосток с городом Артёмом и создать город-спутник.

2 сентября, 07:06
<p>Фото: © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/alexxx-malev/27678610572" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Alexxx Malev</a></p>

Фото: © flickr / Alexxx Malev

В Кремле выразили надежду, что Владивосток станет миллионником не только за счёт объединения с другими территориями, но и за счёт прироста населения. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею о создании на Дальнем Востоке первого города с населением выше миллиона человек.

"Конечно, с точки зрения потенциала Владивосток рано или поздно станет миллионником. И хочется надеяться, что не только за счёт объединения имеющихся спутников, но главным образом за счёт роста населения. Пока, к сожалению, тенденция не столь позитивная, как хотелось бы нам всем. Определённый процесс сокращения населения продолжается. Но будем надеяться, что тенденция выправится", — отметил Песков.

Трутнев оценил идею строительства новых городов на Дальнем Востоке

Трутнев оценил идею строительства новых городов на Дальнем Востоке

Напомним, ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что на Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник. Такое станет реальностью, если объединить столицу Приморья, население которой примерно 600 тысяч человек, с Артёмом, где проживает чуть более 100 тысяч. Также потребуется создать город-спутник, рассчитанный на 300 тысяч человек.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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