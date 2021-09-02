В Кремле оценили идею о создании города-миллионника на Дальнем Востоке

В Кремле выразили надежду, что Владивосток станет миллионником не только за счёт объединения с другими территориями, но и за счёт прироста населения. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею о создании на Дальнем Востоке первого города с населением выше миллиона человек.

"Конечно, с точки зрения потенциала Владивосток рано или поздно станет миллионником. И хочется надеяться, что не только за счёт объединения имеющихся спутников, но главным образом за счёт роста населения. Пока, к сожалению, тенденция не столь позитивная, как хотелось бы нам всем. Определённый процесс сокращения населения продолжается. Но будем надеяться, что тенденция выправится", — отметил Песков.