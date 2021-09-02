В Кремле оценили идею о создании города-миллионника на Дальнем Востоке
Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что для этого нужно объединить Владивосток с городом Артёмом и создать город-спутник.
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В Кремле выразили надежду, что Владивосток станет миллионником не только за счёт объединения с другими территориями, но и за счёт прироста населения. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею о создании на Дальнем Востоке первого города с населением выше миллиона человек.
"Конечно, с точки зрения потенциала Владивосток рано или поздно станет миллионником. И хочется надеяться, что не только за счёт объединения имеющихся спутников, но главным образом за счёт роста населения. Пока, к сожалению, тенденция не столь позитивная, как хотелось бы нам всем. Определённый процесс сокращения населения продолжается. Но будем надеяться, что тенденция выправится", — отметил Песков.
Напомним, ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что на Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник. Такое станет реальностью, если объединить столицу Приморья, население которой примерно 600 тысяч человек, с Артёмом, где проживает чуть более 100 тысяч. Также потребуется создать город-спутник, рассчитанный на 300 тысяч человек.
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