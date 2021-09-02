Метеоролог Тишковец рассказал о приходе в Москву метеорологической осени
Ранее сообщалось, что похолодание в столице можно расценивать как предвестник бабьего лета.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
В Москву пришла метеорологическая осень, когда столбики термометров днём едва ли поднимаются до отметки в 15 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"По сути своей, сегодня наступила метеорологическая осень, это когда температура воздуха днём — плюс 15 и ниже", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Ранее жителей Санкт-Петербурга предупредили о том, что бабьего лета в городе на Неве может и не быть. Кроме того, более чем в десяти регионах России в начале сентября ожидается снег.
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