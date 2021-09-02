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Метеоролог Тишковец рассказал о приходе в Москву метеорологической осени

Ранее сообщалось, что похолодание в столице можно расценивать как предвестник бабьего лета.

2 сентября, 06:12
<p>Фото © ТАСС / Александр Щербак </p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак

В Москву пришла метеорологическая осень, когда столбики термометров днём едва ли поднимаются до отметки в 15 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"По сути своей, сегодня наступила метеорологическая осень, это когда температура воздуха днём — плюс 15 и ниже", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Москвичей предупредили о приближении бабьего лета

Москвичей предупредили о приближении бабьего лета

Ранее жителей Санкт-Петербурга предупредили о том, что бабьего лета в городе на Неве может и не быть. Кроме того, более чем в десяти регионах России в начале сентября ожидается снег.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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