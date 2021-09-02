Метеоролог Тишковец рассказал о приходе в Москву метеорологической осени

В Москву пришла метеорологическая осень, когда столбики термометров днём едва ли поднимаются до отметки в 15 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"По сути своей, сегодня наступила метеорологическая осень, это когда температура воздуха днём — плюс 15 и ниже", — сказал он в беседе с РИА "Новости".