Опрос показал, какой российский город самый ленивый

Треть россиян готовы переплачивать за услуги сервисов, позволяющих делегировать часть обязанностей и не тратить собственные силы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провёл сервис городской мобильности "Ситимобил". Лайф ознакомился с выводами аналитиков.

Самым ленивым городом страны признан Санкт-Петербург. Также в топ городов с наибольшим количеством ленивых жителей вошли Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Челябинск и Тюмень.

"Почти половина россиян признались, что откладывают свои дела на потом, а 34% жителей страны сообщили, что не могут заставить себя заниматься рутинными бытовыми вещами. Около 15% россиян отметили, что порой им бывает лень куда-то идти, если место назначения находится не в пределах ближайшего района", — отмечают авторы исследования.

7% опрошенных признались, что не хотят тратить время на пользование общественным транспортом, так как это подразумевает дополнительные временные затраты на пересадки, дорогу до остановок. Но 29% выбирают передвижение на наземном общественном транспорте, 10% — на личном авто. Еще 17% опрошенных лень побуждает пользоваться услугами такси.

"Кроме того, 42% опрошенных рассказали, что лень и желание сэкономить собственное время побуждает их регулярно пользоваться услугами сервисов доставки, но только при условии, что стоимость доставки невысокая. Еще 39% пользуются доставкой, так как это избавляет их от необходимости куда-то идти самостоятельно", — добавляют в "Ситимобил".