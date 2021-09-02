Из-за торнадо и ливней в двух штатах США объявили режим ЧС
В Нью-Джерси ветер разрушил сотни домов, а в Нью-Йорке дожди затопили метрополитен.
Из-за торнадо и ливней в двух штатах США объявили режим ЧС. Видео © Соцсети
Ураган "Ида", прошедший в последние дни по США, миновал, однако его отголоски до сих пор слышатся в разных частях страны. Так, накануне на штат Нью-Джерси обрушился мощный торнадо.
Очевидцы успели заснять гигантскую воронку на видео. Вихрь вырывал с корнями деревья, обрывал линии электропередачи, рушил жилые дома. Губернатор штата в связи с разрушительными последствиями катаклизма объявил в регионе чрезвычайное положение и призвал людей не покидать свои дома.
Пострадал от последствий урагана и Нью-Йорк. Там сильные ливни затопили дороги, первые этажи зданий и метрополитен, превратив подземку в своеобразную "долину водопадов". Власти города объявили режим ЧС и призвали жителей лишний раз не выходить на улицу.
Ранее Лайф сообщал, что рыбак снял, как ураган "Ида" разносит всё за его окном, и эти кадры хуже любого фильма-катастрофы. Смельчак даже открыл окно, несмотря на бушующий ветер со скоростью 240 километров в час.
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