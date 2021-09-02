Из-за торнадо и ливней в двух штатах США объявили режим ЧС. Видео © Соцсети

Ураган "Ида", прошедший в последние дни по США, миновал, однако его отголоски до сих пор слышатся в разных частях страны. Так, накануне на штат Нью-Джерси обрушился мощный торнадо.

Очевидцы успели заснять гигантскую воронку на видео. Вихрь вырывал с корнями деревья, обрывал линии электропередачи, рушил жилые дома. Губернатор штата в связи с разрушительными последствиями катаклизма объявил в регионе чрезвычайное положение и призвал людей не покидать свои дома.

Пострадал от последствий урагана и Нью-Йорк. Там сильные ливни затопили дороги, первые этажи зданий и метрополитен, превратив подземку в своеобразную "долину водопадов". Власти города объявили режим ЧС и призвали жителей лишний раз не выходить на улицу.