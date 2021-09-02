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Минтранс рассказал, когда беспилотные грузовики запустят по трассе М-11

Экспериментальный запуск будет первым шагом к масштабному коммерческому использованию данного вида транспорта на магистрали между Москвой и Петербургом.

2 сентября, 05:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В 2022 году Минтранс запустит тестирование беспилотных грузовиков на трассе М-11 "Нева". Об этом сообщил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) замглавы ведомства, председатель набсовета Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Кирилл Богданов.

"Реализация проекта, одобренного ранее Правительством России, в формате "цифровых песочниц" позволит уже со следующего года начать тестовые заезды беспилотных грузовиков на участках трассы М-11 "Нева", — проинформировали в пресс-службе министерства.

Минтранс ожидает снижения смертности на дорогах на 8% после запуска беспилотных авто

Минтранс ожидает снижения смертности на дорогах на 8% после запуска беспилотных авто

В ведомстве добавили, что это будет первым шагом к масштабному коммерческому использованию данного вида транспорта на магистрали между Москвой и Петербургом с 2024 года. А также к налаживанию автономных перевозок между Азией и Европой к 2030 году. В реализации инициативы примут участие более 20 компаний – разработчиков цифровых систем и сервисов, предприятия дорожной инфраструктуры, автопроизводители и грузоперевозчики.

Ранее Лайф рассказывал, что "Газпром нефть" и КамАЗ успешно провели испытания беспилотного транспорта в Арктике.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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