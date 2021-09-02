Стало известно имя нового посла Италии в России

Посол Италии в Японии Джорджио Стараче с 1 октября возглавит итальянскую дипмиссию в Москве. Об этом он сообщил в четверг на бизнес-диалоге Россия — Италия в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Совсем скоро у меня будет новая миссия — я стал кандидатом на пост посла Италии в РФ. С 1 октября я возглавлю посольство республики в Москве", — заявил Стараче.

Дипломат добавил, что готов продолжать ту деятельность, которую начал его коллега, нынешний посол республики в Москве Паскуале Терраччано. Посол планирует продвигать итальянский бизнес на огромном российском рынке, а также укреплять двусторонние отношения.