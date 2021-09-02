Стало известно имя нового посла Италии в России
Дипломат планирует продвигать отечественный бизнес на российском рынке, а также укреплять двусторонние отношения.
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Посол Италии в Японии Джорджио Стараче с 1 октября возглавит итальянскую дипмиссию в Москве. Об этом он сообщил в четверг на бизнес-диалоге Россия — Италия в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Совсем скоро у меня будет новая миссия — я стал кандидатом на пост посла Италии в РФ. С 1 октября я возглавлю посольство республики в Москве", — заявил Стараче.
Дипломат добавил, что готов продолжать ту деятельность, которую начал его коллега, нынешний посол республики в Москве Паскуале Терраччано. Посол планирует продвигать итальянский бизнес на огромном российском рынке, а также укреплять двусторонние отношения.
Как рассказывал Лайф, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал условие восстановления турпотоков между Россией и Италией.
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