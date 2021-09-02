Губернатор Забайкальского края Александр Осипов дал советы главам регионов по ведению аккаунтов в соцсети TikTok. Своеобразный мастер-класс он представил в интервью РИА "Новости" на Восточном экономическом форуме.

По словам Осипова, многих губернаторов он знает лично и все они "глубокие, интересные, серьёзно работающие, переживающие за нужды людей руководители". Деятельность этих людей достойна внимания. Однако у них не всегда хватает времени на оформление контента, считает глава Забайкальского края.

"Например, (губернатор Курской области Роман) Старовойт взял недавно собаку из приюта. Если бы они это правильно сделали, это было бы тоже хитами убойными. Но у них мало времени, чтобы это показывать. Каждый день они делают десятки, иногда сотни реально интересных дел, но у самих не хватит времени, чтобы всё это рассказывать. Снимать по содержанию у них есть все возможности, но оформлять по времени не хватает. Но если они будут его тратить, то всё у них получится гораздо лучше, чем у меня", — пояснил Осипов.

Губернатор добавил, что для глав регионов не всё так просто в этой соцсети. Его часто спрашивают: "Зачем вы ведёте Tik Tok, там только молодёжь или домохозяйки что-то рассказывают". По мнению Осипова, такая платформа позволяет найти общий язык с разными слоями населения. Через TikTok можно сформировать у молодого поколения понятие о государственно-муниципальной службе и желание делать что-то полезное для других, а не только жить для себя. Глава региона отметил, что аккаунт он ведёт сам и у него не всегда хватает на это времени, однако он планирует наращивать и совершенствовать эту работу.