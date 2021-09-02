Россиянам пообещали зимний этап туристического кешбэка

Ростуризм планирует начать в этом году продажи зимнего этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств, по которой туристы смогут отправиться отдыхать с 15 января по конец апреля. Об этом рассказала журналистам глава ведомства Зарина Догузова в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы рассчитываем запустить окно продаж на зимний сезон 2022 года в этом году, но он будет распространяться на период после 15 января", — объявила Догузова.