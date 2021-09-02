Россиянам пообещали зимний этап туристического кешбэка
В 2022 году программа будет работать только для низкого сезона и исключать новогодние праздники, а также лето.
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Ростуризм планирует начать в этом году продажи зимнего этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств, по которой туристы смогут отправиться отдыхать с 15 января по конец апреля. Об этом рассказала журналистам глава ведомства Зарина Догузова в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Мы рассчитываем запустить окно продаж на зимний сезон 2022 года в этом году, но он будет распространяться на период после 15 января", — объявила Догузова.
Глава Ростуризма назвала примерные окна поездок в 2022 году: с 15 января по конец апреля и с 1 октября по середину декабря. Период с мая по сентябрь, как высокий туристический сезон, в программе кешбэка участвовать не будет.
Напомним, первый этап программы туристического кешбэка был реализован в прошлом году. Такой возможностью воспользовалось более 50 тысяч человек, купив туров на 1,4 миллиарда рублей. Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Крым и Кавказские Минеральные Воды. Второй этап продаж туров с кешбэком стартовал в октябре, при этом почти треть новогодних бронирований в России была оформлена в рамках этой программы.
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