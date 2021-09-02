В России предложили жёстче наказывать пьяных водителей такси
Автор инициативы отмечает, что они несут особую ответственность, так как отвечают ещё и за жизни пассажиров.
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Водителей такси и общественного транспорта, которые позволяют себе садиться за руль в нетрезвом состоянии, нужно наказывать жёстче. С таким предложением выступил руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов. Он направил соответствующее письмо на имя главы МВД России Владимира Колокольцева.
Как передаёт RT, в обращении говорится, что сейчас пьяного водителя наказывают штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав на срок от 1,5 до двух лет. Причём неважно, это профессиональный водитель или он был за рулём своей машины. Вместе с тем управляющий такси или общественным транспортом человек, будучи нетрезвым, создаёт прямую угрозу здоровью и жизни пассажиров.
"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в ч. 1 ст. 264.1 Уголовного кодекса России в части распространения предусмотренной в ней ответственности на водителей общественного транспорта и такси, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе впервые, с лишением права управления транспортным средством до трёх лет", — говорится в тексте обращения.
Речь идёт о норме, которая применяется к водителям, ранее уже подвергнутым административному наказанию за вождение в состоянии опьянения. Она предусматривает штрафы в размере от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные или принудительные работы, лишение свободы на срок до двух лет.
Ранее Лайф рассказывал, что МВД отложило запуск онлайн-базы по проверке прав водителей такси и каршеринга. В ведомстве уверяют, что такая функция будет введена не для репрессий, а ради предупреждения нарушений.
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