В России предложили жёстче наказывать пьяных водителей такси

Водителей такси и общественного транспорта, которые позволяют себе садиться за руль в нетрезвом состоянии, нужно наказывать жёстче. С таким предложением выступил руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов. Он направил соответствующее письмо на имя главы МВД России Владимира Колокольцева.

Как передаёт RT, в обращении говорится, что сейчас пьяного водителя наказывают штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав на срок от 1,5 до двух лет. Причём неважно, это профессиональный водитель или он был за рулём своей машины. Вместе с тем управляющий такси или общественным транспортом человек, будучи нетрезвым, создаёт прямую угрозу здоровью и жизни пассажиров.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в ч. 1 ст. 264.1 Уголовного кодекса России в части распространения предусмотренной в ней ответственности на водителей общественного транспорта и такси, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе впервые, с лишением права управления транспортным средством до трёх лет", — говорится в тексте обращения.

Речь идёт о норме, которая применяется к водителям, ранее уже подвергнутым административному наказанию за вождение в состоянии опьянения. Она предусматривает штрафы в размере от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные или принудительные работы, лишение свободы на срок до двух лет.