Жители Омска поставили на колёса маршрутку, перевернувшуюся в ДТП

Жители Омска поставили на колёса маршрутку, опрокинувшуюся в ДТП. Видео © Соцсети, LIFE

В Омске неравнодушные прохожие и водители помогли поставить на колёса маршрутку, в которую на перекрёстке влетел кроссовер. В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом аварии.

ДТП произошло накануне вечером. Как рассказали в местном управлении МВД РФ, водитель автомобиля "Мицубиси-Аутлендер" вылетел на перекрёсток, минуя красный сигнал светофора, и врезался в маршрутку, в салоне которой находилось 12 пассажиров. От удара автобус опрокинулся.

В результате пострадало восемь человек, в том числе несколько подростков. Трое были госпитализированы. Нарушителем оказалась женщина 1979 года рождения. Она не пострадала. Через несколько минут после ДТП к автобусу подбежали очевидцы и помогли пассажирам выбраться наружу, после чего общими усилиями поставили маршрутку на колёса.