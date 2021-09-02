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Жители Омска поставили на колёса маршрутку, перевернувшуюся в ДТП

В результате аварии пострадало восемь человек, в том числе несколько несовершеннолетних.

2 сентября, 06:53

Жители Омска поставили на колёса маршрутку, опрокинувшуюся в ДТП. Видео © Соцсети, LIFE

В Омске неравнодушные прохожие и водители помогли поставить на колёса маршрутку, в которую на перекрёстке влетел кроссовер. В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом аварии.

ДТП произошло накануне вечером. Как рассказали в местном управлении МВД РФ, водитель автомобиля "Мицубиси-Аутлендер" вылетел на перекрёсток, минуя красный сигнал светофора, и врезался в маршрутку, в салоне которой находилось 12 пассажиров. От удара автобус опрокинулся.

Пятеро детей госпитализированы после ДТП с маршруткой в Ивановской области

Пятеро детей госпитализированы после ДТП с маршруткой в Ивановской области

В результате пострадало восемь человек, в том числе несколько подростков. Трое были госпитализированы. Нарушителем оказалась женщина 1979 года рождения. Она не пострадала. Через несколько минут после ДТП к автобусу подбежали очевидцы и помогли пассажирам выбраться наружу, после чего общими усилиями поставили маршрутку на колёса.

Ранее Лайф сообщал, что на трассе Р-22 в Мичуринском районе Тамбовской области при столкновении пассажирского автобуса и трёх легковых автомобилей пострадало восемь человек, включая двоих детей.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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