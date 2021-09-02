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В Кремле прокомментировали решение японского премьера не приезжать на ВЭФ

Там отметили, что форум открыт, и напомнили, что ранее Токио традиционно и регулярно принимал участие в нём.

2 сентября, 07:02
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Фото © kremlin.ru

Восточный экономический форум во Владивостоке (ВЭФ) открыт для всех лидеров государств региона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя известие о том, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга принял решение не посещать мероприятие в этом году.

"Не все лидеры в наше время достаточно мобильны, и, как правило, большинство глав государств соблюдают особый режим с санитарной обстановкой, и мы должны принимать это во внимание. Япония традиционно и регулярно принимала участие в Дальневосточном форуме, и надеемся, что будет принимать дальше. Форум открыт", — сказал официальный представитель Кремля.

Восточный экономический форум открылся во Владивостоке

Восточный экономический форум открылся во Владивостоке

Напомним, что Суга принял решение не посещать ВЭФ в этом году, также не планировал выступление с видеообращением. В кабмине заявили, что глава Правительства Японии не получал приглашения на нынешний форум.

Ранее Лайф рассказывал, что Восточный экономический форум, запланированный на 2–4 сентября, в нынешнем году состоится в гибридном формате, некоторые гости высокого уровня могут включиться онлайн.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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