В Кремле прокомментировали решение японского премьера не приезжать на ВЭФ

Восточный экономический форум во Владивостоке (ВЭФ) открыт для всех лидеров государств региона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя известие о том, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга принял решение не посещать мероприятие в этом году.

"Не все лидеры в наше время достаточно мобильны, и, как правило, большинство глав государств соблюдают особый режим с санитарной обстановкой, и мы должны принимать это во внимание. Япония традиционно и регулярно принимала участие в Дальневосточном форуме, и надеемся, что будет принимать дальше. Форум открыт", — сказал официальный представитель Кремля.

Напомним, что Суга принял решение не посещать ВЭФ в этом году, также не планировал выступление с видеообращением. В кабмине заявили, что глава Правительства Японии не получал приглашения на нынешний форум.