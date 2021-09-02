Песков — о школьнике, поправившем Путина: Никакая это не наглость

В Кремле надеются, что никто не будет критиковать и наказывать школьника, который накануне во время открытого урока поправил оговорку президента РФ Владимира Путина. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский лидер всегда слушает корректировки, независимо от того, кто их озвучивает — взрослый специалист или ребёнок.

"Мы убеждены, что никто ребёнка не отчислит. Тем более талантливого. Никакая это не наглость. Мы категорически не согласны с директором школы. Надеемся, что всё-таки ребёнок не подвергнется критике со стороны директора школы. Президент сам говорил, что это диалог, урок в виде диалога", — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что Путин сам трепетно относится к историческим фактам и поправляет кого-то, при этом он также всегда слушает корректировки других людей.