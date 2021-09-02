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Песков рассказал о гарантиях талибов для российских дипломатов в Афганистане

По словам представителя Кремля, члены радикального движения в исламской республике пока выполняют данные обещания.

2 сентября, 07:32
<p>Фото © ТАСС / Алексей Никольский </p>

Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Актуальные данные об обстановке в Афганистане докладываются президенту России Владимиру Путину чаще, чем один раз в сутки. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Есть определённые гарантии безопасности со стороны талибов* для наших дипломатов, пока эти гарантии все соблюдаются, выполняются. Что касается информации для президентов, докладов, то, конечно, я думаю, они чаще, чем раз в день", — сказал представитель Кремля.

Он также уточнил, что пока не было планов проводить переговоры Путина и американского лидера Джо Байдена по ситуации в Афганистане.

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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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