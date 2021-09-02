Песков рассказал о гарантиях талибов для российских дипломатов в Афганистане

Актуальные данные об обстановке в Афганистане докладываются президенту России Владимиру Путину чаще, чем один раз в сутки. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Есть определённые гарантии безопасности со стороны талибов* для наших дипломатов, пока эти гарантии все соблюдаются, выполняются. Что касается информации для президентов, докладов, то, конечно, я думаю, они чаще, чем раз в день", — сказал представитель Кремля.

Он также уточнил, что пока не было планов проводить переговоры Путина и американского лидера Джо Байдена по ситуации в Афганистане.

Ранее, оценивая ситуацию в Афганистане, Владимир Путин назвал нулевым результат 20-летнего нахождения в стране американских военных, подчеркнув, что итогом их продолжительной операции стали одни трагедии.