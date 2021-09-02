Песков заявил, что Путин пока не планирует контактов с Байденом по Афганистану
Пока не планируется контактов президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по теме Афганистана, но Москва и Вашингтон ведут диалог по ситуации. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока не было таких планов. Российская и американская стороны находятся в контакте в плане обмена мнениями по тому, как развивается ситуация в Афганистане. Но каких-либо контактов на высшем уровне пока не планируется", — отметил представитель Кремля.
Кроме того, не планируются и контакты президентов России и США по случаю предстоящей годовщины терактов 11 сентября. При этом песков подчеркнул, что безусловно, весь мир в этот день соболезнует американцам.
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