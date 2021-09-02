Песков заявил, что Путин пока не планирует контактов с Байденом по Афганистану

Пока не планируется контактов президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по теме Афганистана, но Москва и Вашингтон ведут диалог по ситуации. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока не было таких планов. Российская и американская стороны находятся в контакте в плане обмена мнениями по тому, как развивается ситуация в Афганистане. Но каких-либо контактов на высшем уровне пока не планируется", — отметил представитель Кремля.