В Кремле заявили об отсутствии прогресса по возвращению россиян из тюрем США

После переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в июне в Женеве сохраняется целый набор вопросов, по решению которых нет прогресса, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, в частности речь идёт о возвращении россиян из американских тюрем.

"Нет, не удалось. Эта тема действительно затрагивалась в Женеве, но продвинуться здесь пока не получилось", — объяснил Песков.