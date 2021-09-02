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В Кремле заявили об отсутствии прогресса по возвращению россиян из тюрем США

По словам Пескова, дипломаты обеих стран работают над продвижением в этом вопросе.

2 сентября, 07:48
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

После переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в июне в Женеве сохраняется целый набор вопросов, по решению которых нет прогресса, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, в частности речь идёт о возвращении россиян из американских тюрем.

"Нет, не удалось. Эта тема действительно затрагивалась в Женеве, но продвинуться здесь пока не получилось", — объяснил Песков.

Песков: США не снимут с себя ответственность за происходящее в Афганистане

Песков: США не снимут с себя ответственность за происходящее в Афганистане

Ранее стало известно, что Владимир Путин не планирует выступать с каким-либо заявлением или обращением по поводу сложившейся в Афганистане ситуации.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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