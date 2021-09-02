Талибы объявили о начале масштабной военной операции против сопротивления в Панджшере
Однако, со слов повстанцев, боестолкновения в провинции идут уже несколько дней, причём боевики "Талибана" терпят значительные потери и сейчас вынуждены отступать.
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Радикальное движение "Талибан"* в ближайшее время начнёт военную операцию против сопротивления в регионе Панджшер — это последняя точка на карте Афганистана, которую не контролируют террористы. Об этом в четверг сообщил телеканал "Аль-Джазира".
По его данным, решение перейти к радикальному военному варианту талибы приняли после провала переговоров с лидерами сопротивления, в частности с Ахмадом Масудом.
Тем временем афганское сопротивление сообщает, что боестолкновения в Панджшере идут уже несколько дней, причём в боях с повстанцами талибы терпят значительные потери и сейчас вынуждены отступать. Буквально накануне в сопротивлении сообщили о гибели более 300 боевиков на подступах к их провинции.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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