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"Локомотив" взял в аренду футболиста "Челси"

Ранее в ходе летнего трансферного окна железнодорожники пополнились Максимом Ненаховым, Кириллом Зиновичем, Тином Едваем, Наиром Тикнизяном и Алексисом Бека Бека.

2 сентября, 08:06
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

Полузащитник лондонского "Челси" Фаустино Анджорин перешёл в московский "Локомотив". Об этом сообщается на сайте российского футбольного клуба.

19-летний атакующий хавбек будет выступать за "Локомотив" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона, по его окончании у железнодорожников будет приоритетное право выкупа прав на игрока.

За главную команду "Челси" Анджорин провёл пять матчей. Во встрече группового турнира Лиги чемпионов прошлого сезона против "Краснодара" (1:1) он вышел на поле в стартовом составе.

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Рыночная стоимость английского футболиста оценивается в 2,3 миллиона евро. Его контракт с "Челси" рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее в ходе летнего трансферного окна "Локомотив" приобрёл пятерых новичков. Команду пополнили защитники Максим Ненахов, Тин Едвай и Алексис Бека Бека, а также хавбеки Кирилл Зинович и Наир Тикнизян.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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