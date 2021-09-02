"Локомотив" взял в аренду футболиста "Челси"
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Во время прошлого летнего трансферного окна «железнодорожники» подписали Максима Ненахова, Кирилла Зиновича, Тина Едвая, Наира Тикнизяна и Алексиса Бека Бека.
Полузащитник лондонского "Челси" Фаустино Анджорин перешёл в московский "Локомотив". Об этом сообщается на сайте российского футбольного клуба.
19-летний атакующий хавбек будет выступать за "Локомотив" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона, по его окончании у железнодорожников будет приоритетное право выкупа прав на игрока.
За главную команду "Челси" Анджорин провёл пять матчей. Во встрече группового турнира Лиги чемпионов прошлого сезона против "Краснодара" (1:1) он вышел на поле в стартовом составе.
Рыночная стоимость английского футболиста оценивается в 2,3 миллиона евро. Его контракт с "Челси" рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее в ходе летнего трансферного окна "Локомотив" приобрёл пятерых новичков. Команду пополнили защитники Максим Ненахов, Тин Едвай и Алексис Бека Бека, а также хавбеки Кирилл Зинович и Наир Тикнизян.