Песков назвал телеграм-каналы российским феноменом

"Мы, конечно, мониторим телеграм-каналы, это стало неотъемлемой частью всего нашего информационного пространства. Это такой феномен российский — телеграм-каналы, потому что в англоязычном сегменте они не получили такого информационного значения, как у нас. Это очень важный сегмент, конечно, мы смотрим", — отметил представитель Кремля.