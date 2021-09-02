Песков назвал телеграм-каналы российским феноменом
По словам пресс-секретаря президента, в Кремле мониторят эти ресурсы.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона "Новое знание" рассказал, что читает телеграм-каналы, которые стали неотъемлемой частью информационного пространства России.
"Мы, конечно, мониторим телеграм-каналы, это стало неотъемлемой частью всего нашего информационного пространства. Это такой феномен российский — телеграм-каналы, потому что в англоязычном сегменте они не получили такого информационного значения, как у нас. Это очень важный сегмент, конечно, мы смотрим", — отметил представитель Кремля.
Напомним, в 2020 году, когда Роскомнадзор принял решение снять ограничения в доступе к Telegram, в Кремле позитивно оценили этот шаг. Дмитрий Песков тогда заявил, что развитие IT-области является одним из приоритетов для президента России.
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