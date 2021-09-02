НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков назвал телеграм-каналы российским феноменом

По словам пресс-секретаря президента, в Кремле мониторят эти ресурсы.

2 сентября, 08:49
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона "Новое знание" рассказал, что читает телеграм-каналы, которые стали неотъемлемой частью информационного пространства России.

"Мы, конечно, мониторим телеграм-каналы, это стало неотъемлемой частью всего нашего информационного пространства. Это такой феномен российский — телеграм-каналы, потому что в англоязычном сегменте они не получили такого информационного значения, как у нас. Это очень важный сегмент, конечно, мы смотрим", — отметил представитель Кремля.

Правительство России завело официальный телеграм-канал

Правительство России завело официальный телеграм-канал

Напомним, в 2020 году, когда Роскомнадзор принял решение снять ограничения в доступе к Telegram, в Кремле позитивно оценили этот шаг. Дмитрий Песков тогда заявил, что развитие IT-области является одним из приоритетов для президента России.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1