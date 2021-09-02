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Песков объяснил, почему у Путина нет соцсетей

По словам представителя Кремля, президент считает неправильным, если его аккаунты будут вести другие люди, а не он сам.

2 сентября, 09:00
<p>Фото © ТАСС / Паулин Евгений</p>

Фото © ТАСС / Паулин Евгений

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона "Новое знание" подтвердил, что у Владимира Путина нет соцсетей, и объяснил почему.

"Он говорил, что у него нет времени вести их, а если этим будет заниматься кто-то другой, то это будет неправильно. У Кремля, отдельных министерств, есть свои аккаунты. Если вы говорите, что этого недостаточно, будем дорабатывать", отметил представитель Кремля.

А ранее также в рамках марафона "Новое знание" Песков рассказал, что читает телеграм-каналы и считает их российским феноменом.

Трансляции первого дня второго марафона "Новое знание" набрали 22 миллиона просмотров

Трансляции первого дня второго марафона "Новое знание" набрали 22 миллиона просмотров

Напомним, что развитие общества "Знание" инициировал в своём Послании Федеральному собранию сам президент России. "На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества "Знание", все мы о нём хорошо помним", — отметил тогда Владимир Путин.


Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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