Песков объяснил, почему у Путина нет соцсетей

"Он говорил, что у него нет времени вести их, а если этим будет заниматься кто-то другой, то это будет неправильно. У Кремля, отдельных министерств, есть свои аккаунты. Если вы говорите, что этого недостаточно, будем дорабатывать", — отметил представитель Кремля.