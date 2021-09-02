Песков объяснил, почему у Путина нет соцсетей
По словам представителя Кремля, президент считает неправильным, если его аккаунты будут вести другие люди, а не он сам.
Фото © ТАСС / Паулин Евгений
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона "Новое знание" подтвердил, что у Владимира Путина нет соцсетей, и объяснил почему.
"Он говорил, что у него нет времени вести их, а если этим будет заниматься кто-то другой, то это будет неправильно. У Кремля, отдельных министерств, есть свои аккаунты. Если вы говорите, что этого недостаточно, будем дорабатывать", — отметил представитель Кремля.
А ранее также в рамках марафона "Новое знание" Песков рассказал, что читает телеграм-каналы и считает их российским феноменом.
Напомним, что развитие общества "Знание" инициировал в своём Послании Федеральному собранию сам президент России. "На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества "Знание", все мы о нём хорошо помним", — отметил тогда Владимир Путин.
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