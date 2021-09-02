Российские пенсионеры начали получать выплаты в 10 тысяч рублей

С четверга, 2 сентября, российские пенсионеры начали получать единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей. Ожидается, что сегодня деньги поступят на банковские карты 30,7 миллиона человек по всей стране.

Ещё 12,7 миллионов пенсионеров получат единовременную выплату начиная с 3 сентября, одновременно с выплатой соответствующей пенсии. Для получения пособия гражданам РФ не нужно предоставлять каких-либо документов или писать заявления. Средства начислят автоматически неработающим и работающим пенсионерам, военным, пенсионерам по инвалидности и по потере кормильца по имеющимся у ПФР данным.