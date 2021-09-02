Российские пенсионеры начали получать выплаты в 10 тысяч рублей
Для этого пожилым людям не потребуются дополнительные документы, так как все данные уже есть в Пенсионном фонде РФ.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл
С четверга, 2 сентября, российские пенсионеры начали получать единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей. Ожидается, что сегодня деньги поступят на банковские карты 30,7 миллиона человек по всей стране.
Ещё 12,7 миллионов пенсионеров получат единовременную выплату начиная с 3 сентября, одновременно с выплатой соответствующей пенсии. Для получения пособия гражданам РФ не нужно предоставлять каких-либо документов или писать заявления. Средства начислят автоматически неработающим и работающим пенсионерам, военным, пенсионерам по инвалидности и по потере кормильца по имеющимся у ПФР данным.
Напомним, предложение по единоразовой выплате десяти тысяч рублей каждому пенсионеру президент России Владимир Путин озвучил 22 августа во время встречи с представителями партии "Единая Россия". Также глава государства предложил организовать разовые выплаты российским военным в размере 15 тысяч рублей. В качестве причины для этого Путин назвал рост уровня инфляции в стране. Указ о выплате военным был подписан российским лидером 31 августа.
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