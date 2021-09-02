Глава Минспорта Матыцин выступил за сохранение лимита на легионеров в футболе
По его мнению, отмена подобного ограничения не способна решить всех проблем этого вида спорта в нашей стране.
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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что лимит на легионеров в российском футболе должен быть обязательно сохранён. Об этом он рассказал в интервью РИА "Новости" в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Лимит обязательно должен быть. Но он должен быть сформулирован и иметь определённую цель. Его формат может обсуждаться, он, как и сейчас, может касаться заявки команды, ведь вряд ли те же клубы будут покупать иностранных игроков, чтобы они сидели на лавке. Мы понимаем, что если теоретически будет снят лимит на легионеров и во всех наших клубах будут играть иностранцы, то из кого мы будем формировать сборную? Как конкурировать нашим спортсменам?" — заявил Матыцин.
Он также подчеркнул, что ведомство не получало каких-либо запросов относительно отмены лимита, а также выразил уверенность, что подобная мера не сможет решить проблем отечественного футбола.
Долгожданная революция: Как отмена лимита на легионеров снизит огромные зарплаты российских футболистов
Ранее Лайф сообщал, что клубы РПЛ получили от РФС письмо с предложениями по реформированию российского футбола, в частности, речь шла о возможной отмене лимита на легионеров начиная со следующего сезона.