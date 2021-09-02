В Роспотребнадзоре спрогнозировали осенний подъём заболеваемости ковидом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что в России осенью возможен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

"Мы ожидаем подъёма (заболеваемости коронавирусом. — Прим. Лайфа), это закономерно. Мы надеемся: при полном соблюдении всех санитарных и противоэпидемических правил этот подъём будет ниже", — сказала она "Интерфаксу".

По её словам, "здесь совершенно очевидна эпидемиологическая закономерность" — осенью люди возвращаются из отпусков, а дети снова идут в школы, складываются заново коллективы. Попова пояснила, что во второй декаде сентября это даёт всплеск острых респираторных вирусных инфекций.