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В Роспотребнадзоре спрогнозировали осенний подъём заболеваемости ковидом

Глава ведомства напомнила, что соблюдение всех санитарных норм и правил поможет снизить риск заражения.

2 сентября, 09:17

Фото © Shutterstock

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что в России осенью возможен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

"Мы ожидаем подъёма (заболеваемости коронавирусом. — Прим. Лайфа), это закономерно. Мы надеемся: при полном соблюдении всех санитарных и противоэпидемических правил этот подъём будет ниже", — сказала она "Интерфаксу".

По её словам, "здесь совершенно очевидна эпидемиологическая закономерность" — осенью люди возвращаются из отпусков, а дети снова идут в школы, складываются заново коллективы. Попова пояснила, что во второй декаде сентября это даёт всплеск острых респираторных вирусных инфекций.

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Напомним, сейчас в России зарегистрировано четыре вакцины: "Спутник V" и однокомпонентный "Спутник лайт", "Эпиваккорона" и "Ковивак". Кроме того, ранее стало известно о возможной регистрации в августе нового препарата "Эпиваккорона-Н", разработанного новосибирским центром "Вектор". А в сентябре могут начаться клинические испытания вакцины под названием "Бетувакс-ков-2", разработанной биотехнологической компанией "Институт стволовых клеток человека".

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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