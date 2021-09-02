В Роспотребнадзоре спрогнозировали осенний подъём заболеваемости ковидом
Глава ведомства напомнила, что соблюдение всех санитарных норм и правил поможет снизить риск заражения.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что в России осенью возможен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.
"Мы ожидаем подъёма (заболеваемости коронавирусом. — Прим. Лайфа), это закономерно. Мы надеемся: при полном соблюдении всех санитарных и противоэпидемических правил этот подъём будет ниже", — сказала она "Интерфаксу".
По её словам, "здесь совершенно очевидна эпидемиологическая закономерность" — осенью люди возвращаются из отпусков, а дети снова идут в школы, складываются заново коллективы. Попова пояснила, что во второй декаде сентября это даёт всплеск острых респираторных вирусных инфекций.
Напомним, сейчас в России зарегистрировано четыре вакцины: "Спутник V" и однокомпонентный "Спутник лайт", "Эпиваккорона" и "Ковивак". Кроме того, ранее стало известно о возможной регистрации в августе нового препарата "Эпиваккорона-Н", разработанного новосибирским центром "Вектор". А в сентябре могут начаться клинические испытания вакцины под названием "Бетувакс-ков-2", разработанной биотехнологической компанией "Институт стволовых клеток человека".
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