Португальский нападающий Криштиану Роналду, который побил мировой рекорд по числу забитых мячей за сборную, поделился в "Инстаграме" своими эмоциями от данного достижения.

"Я даже не могу выразить словами! Я в восторге от потрясающего ощущения! Вперёд, Португалия! Вперёд! Из всех рекордов, которые я побил за свою карьеру, а, к счастью, их было несколько, этот для меня особенный. Он определённо стоит на полке тех достижений, которыми я по-настоящему горжусь", — отметил Роналду.

Он подчеркнул, что в каждом матче он показывает всему миру, "из чего состоят португальцы", а турниры сборных с самого детства оказывали на него сильное влияние.

"Наконец и прежде всего потому, что забить 111 голов за Португалию — это 111 моментов, подобных тем, которые мы пережили сегодня в Алгарве, моментов всемирного единения и счастья для миллионов и миллионов португальцев по всему миру. Для них каждая жертва того стоит", — добавил Роналду.

В конце он поблагодарил своих партнёров по команде и всю Португалию и заметил, что он не собирается останавливаться на этом достижении.