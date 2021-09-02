"Я в восторге": Роналду назвал особенным побитый мировой рекорд по голам за сборную
Напомним, форвард смог превзойти достижение иранца Али Даеи, на счету которого было 109 мячей.
Фото © ТАСС / PA / Isabel Infantes
Португальский нападающий Криштиану Роналду, который побил мировой рекорд по числу забитых мячей за сборную, поделился в "Инстаграме" своими эмоциями от данного достижения.
"Я даже не могу выразить словами! Я в восторге от потрясающего ощущения! Вперёд, Португалия! Вперёд! Из всех рекордов, которые я побил за свою карьеру, а, к счастью, их было несколько, этот для меня особенный. Он определённо стоит на полке тех достижений, которыми я по-настоящему горжусь", — отметил Роналду.
Он подчеркнул, что в каждом матче он показывает всему миру, "из чего состоят португальцы", а турниры сборных с самого детства оказывали на него сильное влияние.
"Наконец и прежде всего потому, что забить 111 голов за Португалию — это 111 моментов, подобных тем, которые мы пережили сегодня в Алгарве, моментов всемирного единения и счастья для миллионов и миллионов португальцев по всему миру. Для них каждая жертва того стоит", — добавил Роналду.
В конце он поблагодарил своих партнёров по команде и всю Португалию и заметил, что он не собирается останавливаться на этом достижении.
Ранее Лайф сообщал, что Криштиану Роналду побил мировой рекорд по голам за свою сборную. Предыдущее достижение принадлежало иранцу Али Даеи, который отметился 109 мячами.
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