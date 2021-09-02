Зарегистрироваться по месту пребывания теперь можно на "Госуслугах" без визита в МФЦ
Раньше гражданину и всем собственникам жилого помещения приходилось обращаться в Многофункциональные центры или отделение МВД для подачи заявления. Теперь это можно сделать в электронном виде.
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Встать на учёт по месту пребывания теперь можно на портале госуслуг без визита в МФЦ или территориальное подразделение МВД России. Теперь получить согласие собственника можно в электронном виде, сообщает "МВД Медиа".
"Для подачи заявления пользователю и участникам процедуры регистрации достаточно иметь подтверждённую учётную запись на портале госуслуг, а также права, зарегистрированные в Едином государственном реестре недвижимости", — говорится в описании услуги.
Напомним, что на днях в России вступил в силу закон, который предусматривает упрощённый порядок выдачи визы иностранным туристам. Теперь они могут получить возможность находиться в России на протяжении шести месяцев, но для этого надо иметь бронь в гостинице.
А ранее сообщалось, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций намерено до конца 2021 года принять решение по вопросу замены бумажного паспорта смарт-картой. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев. В Госдуме инициативу поддержали, отметив, что это позволит избежать загрязнения документа пятнами, которые могут закрыть важные данные.
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