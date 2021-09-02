Зарегистрироваться по месту пребывания теперь можно на "Госуслугах" без визита в МФЦ

Раньше гражданину и всем собственникам жилого помещения приходилось обращаться в Многофункциональные центры или отделение МВД для подачи заявления. Теперь это можно сделать в электронном виде.