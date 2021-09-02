"Аэрофлот" назвал условие восстановления "доковидного" размера зарплат лётчиков
Ранее в компании пообещали поднять сотрудникам ставку в связи с дефицитом кадров.
Фото © ТАСС / Смитюк Юрий
Размер зарплат пилотов "Аэрофлота" напрямую связан с восстановлением рынка авиаперевозок после пандемии коронавируса. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума рассказал глава авиакомпании Михаил Полубояринов.
"Мы планируем встречу с коллективом. Мы должны договориться, что это будет честная и весомая цифра. Условно говоря, если рынок российский следующим летом будет так же себя вести, как в этом, а международный восстановится хотя бы на 70%, то, наверное, можно будет говорить о восстановлении "доковидного" объёма зарплат лётчиков", — сказал Полубояринов.
Ранее Лайф подготовил материал об ухудшении кадровой ситуации в "Аэрофлоте" на фоне пандемии коронавируса: маленькие зарплаты при большой нагрузке заставляют сотрудников увольняться и переходить в другие компании. После этого национальный авиаперевозчик пообещал увеличить зарплаты пилотам и бортпроводникам.
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