"Аэрофлот" назвал условие восстановления "доковидного" размера зарплат лётчиков

"Мы планируем встречу с коллективом. Мы должны договориться, что это будет честная и весомая цифра. Условно говоря, если рынок российский следующим летом будет так же себя вести, как в этом, а международный восстановится хотя бы на 70%, то, наверное, можно будет говорить о восстановлении "доковидного" объёма зарплат лётчиков", — сказал Полубояринов.