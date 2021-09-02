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"Аэрофлот" назвал условие восстановления "доковидного" размера зарплат лётчиков

Ранее в компании пообещали поднять сотрудникам ставку в связи с дефицитом кадров.

2 сентября, 09:19
<p>Фото © ТАСС / Смитюк Юрий</p>

Фото © ТАСС / Смитюк Юрий

Размер зарплат пилотов "Аэрофлота" напрямую связан с восстановлением рынка авиаперевозок после пандемии коронавируса. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума рассказал глава авиакомпании Михаил Полубояринов.

"Мы планируем встречу с коллективом. Мы должны договориться, что это будет честная и весомая цифра. Условно говоря, если рынок российский следующим летом будет так же себя вести, как в этом, а международный восстановится хотя бы на 70%, то, наверное, можно будет говорить о восстановлении "доковидного" объёма зарплат лётчиков", — сказал Полубояринов.

Профсоюз предупредил "Аэрофлот" о риске дефицита пилотов из-за низких зарплат

Профсоюз предупредил "Аэрофлот" о риске дефицита пилотов из-за низких зарплат

Ранее Лайф подготовил материал об ухудшении кадровой ситуации в "Аэрофлоте" на фоне пандемии коронавируса: маленькие зарплаты при большой нагрузке заставляют сотрудников увольняться и переходить в другие компании. После этого национальный авиаперевозчик пообещал увеличить зарплаты пилотам и бортпроводникам.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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