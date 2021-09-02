ФСБ рассекретила документ о казнях советских граждан японцами в 1945 году
В день начала боевых действий между СССР и Японией жандармы арестовали людей, работавших на КВЖД.
Фото © Getty Images / Universal History Archive
Фото © fsb.ru
Центр общественных связей ФСБ России опубликовал копию докладной записки начальника советской военной контрразведки СМЕРШ Виктора Абакумова о фактах обезглавливания советских граждан японскими солдатами в августе 1945 года на имя Иосифа Сталина. Материалы размещены на сайте ведомства.
В день начала боевых действий между СССР и Японией — 9 августа 1945 года — японская полиция провела аресты 19 советских граждан по заранее составленным спискам. Ранее они служили на КВЖД и остались жить в Маньчжурии.
Большинство из них было схвачено японцами на улице, заковано в кандалы или связано верёвкой и доставлено во двор управления губернской полиции, где им на глаза были наложены повязки, после чего все они были заключены в специальную тюрьму, в которой уже ранее содержалось 24 арестованных японцами жителя города Хайлар. В тот же день (по приказанию подполковника Амано и начальника управления японской губернской полиции Северо-Хинганской провинции Кагеямо) содержавшиеся в этой тюрьме 43 арестованных были казнены путём отсечения головы
Из докладной записки начальника советской военной контрразведки СМЕРШ Виктора Абакумова. 16 сентября 1945 года
Двух подполковников и 10 японских жандармов, участвовавших в казни, арестовали сотрудники "Смерша". На момент написания записки вышестоящих начальников полиции и военной миссии, которые инициировали убийства, объявили в розыск.
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