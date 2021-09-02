ФСБ рассекретила документ о казнях советских граждан японцами в 1945 году

Большинство из них было схвачено японцами на улице, заковано в кандалы или связано верёвкой и доставлено во двор управления губернской полиции, где им на глаза были наложены повязки, после чего все они были заключены в специальную тюрьму, в которой уже ранее содержалось 24 арестованных японцами жителя города Хайлар. В тот же день (по приказанию подполковника Амано и начальника управления японской губернской полиции Северо-Хинганской провинции Кагеямо) содержавшиеся в этой тюрьме 43 арестованных были казнены путём отсечения головы